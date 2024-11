"Carlos Augusto si è ritrovato seduto in tribuna da quello scatto che lo aveva costretto a uscire a Berna, durante la partita con lo Young Boys in Champions, con la coscia ko. Inzaghi ha rimediato in qualche occasione con Darmian, spostato all’occorrenza sulla fascia mancina, ma si è visto di fatto costretto a chiedere gli straordinari al titolarissimo col 32 sulla schiena. Ecco, dopo un mese di attesa la “dittatura” obbligata di Dimarco potrà lasciare spazio alle rotazioni. Già a partire dalla trasferta di Verona che sabato 23 riaccenderà il campionato dell’Inter. Carlos Augusto anche ieri si è allenato a parte, ma è destinato a tornare in gruppo la prossima settimana, per tornare disponibile al Bentegodi. E le opzioni da quella parte si moltiplicheranno, perché anche Buchanan è pienamente recuperato. Mentre aspetta di debuttare in nerazzurro in questa stagione, durante la sosta è volato dall’altra parte dell’oceano per giocare nella Nations League nordamericana con il Canada", aggiunge il quotidiano.