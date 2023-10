De Paola: “Inter avvantaggiata per lo scudetto. Milan? A Pioli serve il suggeritore”

Paolo De Paola, noto giornalista, a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulle italiane nelle coppe: "Voti? 4 al Milan e 3 alla Lazio. La Lazio mi è sembrata sommersa sul piano del gioco, nell'aggressività. E poi l'errore di formazione. Non mi sono piaciute poi le parole post-gara, prende sempre le distanze dalla squadra. L'approccio lo dà il tecnico. Non mi sono piaciute le dichiarazioni post-gara anche del Milan. Thiaw mi sembra un dilettante allo sbaraglio. Ha dei problemi tecnici, prende gol nello stesso modo. E' una difesa che quando subisce va nel pallone. E poi neanche un gol fatto, c'è qualcosa che non va. Il Milan è una squadra leggera".