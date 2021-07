De Paola: “L’Inter sembrava una barca allo sbando ma ora si è consolidata. Nandez…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola si è esposto su Nandez all'Inter

"Nandez lo reputo un buon giocatore, ha gamba e dribbling. Può servire all'Inter, ha qualità, non è travolgente come Hakimi ma è un buon acquisto secondo me. Può aiutare molto Inzaghi nel riassetto di quest'Inter, mancherebbe poi poco per completarla come, ad esempio, la fascia sinistra e provare a prendere un altro attaccante con quello che può offrire il mercato. L'Inter si è consolidata rispetto alle premesse di fine stagione quando sembrava una barca allo sbando".