Pedullà: “Nandez, no ai club di Premier. Dall’Inter ha accettato…”

Incontro oggi tra nerazzurri e Cagliari per il giocatore che ha già detto sì al suo approdo a Milano anche se aveva offerte in Inghilterra

Vi abbiamo raccontato di un incontro a pranzo tra l'Inter e il Cagliari. Ausilio e Baccin hanno incontrato il collega rossoblù Capozucca e ne hanno approfittato per parlare di Nandez . Il club nerazzurro è interessato al calciatore e lui vorrebbe giocare a Milano.

Conferme in questo senso arrivano anche da Alfredo Pedullà che ha risposto ai suoi follower sul calciatore. Nandez ha detto no ai club della Premier che lo hanno cercato fino a sabato. "Vuole l’Inter, ha accettato base fissa e bonus", spiega il giornalista. E adesso è necessario trovare un accordo con il club sardo con cui ci sono altri discorsi in sospeso.