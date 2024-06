De Paola: “Questa Italia ha paura, a prescindere da Spalletti. Bastoni…”

Ti aspetti una mini-rivoluzione nella formazione dell’Italia?

“Il nostro è un malessere mentale che ci accompagna a prescindere dall’allenatore. Bastoni dice che non si può avere paura nel calcio, ma tutta la nazionale ha avuto timore di non essere all’altezza della qualità degli avversari. Quando questo tarlo si infila nella testa di un giocatore è finita. La nazionale ha un problema di testa, Spalletti ha insegnato che giocando in un certo modo si può vincere. È il gioco che è mancato, a prescindere dalla sconfitta e dal risultato con la Spagna, non possiamo fare quella figuraccia facendo giocare per 90 minuti solo loro. Spalletti si sbracciava, ma quelle situazioni le puoi gestire se sei nel club. Se fossi in Spalletti utilizzerei più prudenza nelle dichiarazioni”.