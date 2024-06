Se il Fulham dovesse rifiutare anche la terza offerta del Bayern, l'affare rischia di fallire. I dirigenti del Bayern attorno al direttore sportivo Max Eberl (50) non vogliono pagare di più. Il Fulham avrebbe recentemente chiesto circa 70 milioni di euro per Palhinha. Se l'accordo non dovesse andare a buon fine il Bayern punterebbe su un altro tipo di giocatore come Calhanoglu, ma almeno un centrocampista esperto!