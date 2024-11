Nessuno può gestire 7-8 infortuni del genere, a cosa sono legati tutti questi infortuni? Il rimedio a questi infortuni sarà il ricorso al mercato, servirà sicuramente un difensore. In attacco basterà Milik? Siamo sicuri che non servirà un secondo difensore? Quanto ci mette Nico Gonzalez a rientrare? Sono tutte domande che mi lasciano perplesso. Stiamo vedendo però un gioco che non si vedeva da tre anni in casa Juventus, si stanno vedendo delle cose belle da parte di diverse individualità che stanno emergendo. Si fa un’operazione sbagliata con i paragoni tra Allegri e Motta, quello che dico è che questa squadra non giocava così da tre anni”.