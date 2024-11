I tempi di recupero

Secondo Sky Sport, è previsto circa 1 mese di stop per Pavard e recupero previsto per fine anno per averlo a disposizione per la Final Four della Supercoppa italiana a Riyad. Salterà sicuramente Fiorentina, Parma, Leverkusen (Champions), Lazio e Udinese (Coppa Italia), ma rischia seriamente di dare forfait anche con Como e Cagliari, le due gare in calendario prima della Supercoppa appunto.