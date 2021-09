De Paola: “Juve? Non è stato colmato il vuoto di Marotta. C’è una diarchia”

Le parole del giornalista: "C'è una sorta di diarchia con Agnelli e Nedved da una parte e Arrivabene dall'altra. E Cherubini così può far poco"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così del momento societario della Juventus: "La Juventus ha fatto un grande aumento di capitale, ha rilanciato su un passivo importante, segno che la società vuole andare avanti. non è stato colmato però il vuoto di Marotta. C'è una sorta di diarchia con Agnelli e Nedved da una parte e Arrivabene dall'altra. E Cherubini così può far poco se non contrarre le spese. Allegri sta responsabilizzando una squadra che lo scorso anno non ha espresso il suo vero valore".