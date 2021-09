Inter, Marotta e Ausilio hanno colmato i vuoti sanguinosi. Arbitri? Spifferi dicono che…

I dirigenti nerazzurri non avevano un compito facile in questa sessione di calciomercato estivo. Ecco il giudizio di Alfio Musmarra sul loro operato nel consueto editoriale per Fcinter1908.it

Alfio Musmarra

Chiuso il mercato è il momento dei bilanci. Per come sono andate le cose bisogna fare i complimenti a Marotta e Ausilio per essere riusciti a consegnare a Simone Inzaghi una squadra competitiva in ottica campionato. I dirigenti nerazzurri si sono mossi in maniera rapida ed efficace andando a colmare i vuoti sanguinosi lasciati dalle cessioni di Lukaku ed Hakimi, passando dal dramma Eriksen. Certamente impossibili da sostituire, ma in qualche modo andava fatto. Senza dimenticare che inizialmente erano stati trattati anche profili più alti ( come Wijnaldum ad esempio ) ma che a causa delle criticità economiche del club non si sono rivelati fattibili. A mio avviso manca la ciliegina sulla torta: un altro attaccante con le caratteristiche di Dzeko per intenderci, sarebbe stato importante. I problemi fisici di Sanchez li conosciamo e Satriano che ha stupito tutti in estate alla prima a San Siro ha evidenziato tutti i limiti di un giovane al debutto. Ma era difficile riuscire a fare di più rispetto a quello che si è fatto. Era importante mettere in sicurezza il club (…) in attesa di nuove comunicazioni della proprietà. Perché con questi chiari di luna, non c’è molto da stare tranquilli.

Il gap con le altre e quegli spifferi sui rigori...

Il gap con le altre si è accorciato? La Juve con la partenza di CR7 ha perso sicuramente qualcosa che non può essere compensata dall’arrivo di Kean. Non sono un esperto di finanza, ma Kean venduto a 27 mln e ricomprato a 38 mln mi lascia qualche perplessità, così come il ritorno del tanto bistrattato Allegri a cui si è dovuto aumentare l’ingaggio. Il Milan è stata la seconda squadra per investimenti in Italia insieme alla Roma, ma i rossoneri hanno anche perso due elementi fondamentali come Donnarumma e Calhanoglu. Di sicuro c’è più uniformità rispetto allo scorso anno e la lotta scudetto sarà avvincente. Mi ha impressionato molto il Milan visto col Cagliari per movimenti, produzione di gioco, aggressività. Rispetto a Inter e Juve hanno lo stesso allenatore e quindi le idee di gioco sono già metabolizzate. Allegri resta un top allenatore e nel giro di poco troverà un sistema adatto ai giocatori di cui dispone. Il compito di Inzaghi è forse un po’ diverso: liberare la squadra da un dogmatismo tattico monolitico cercando di non scalfire l’impermeabilità difensiva che aveva reso l’Inter di Conte una squadra da record. In tutto questo non dimentichiamo ovviamente la Roma di Mourinho protagonista di un grande mercato che ha dato subito un segnale a tutti: ci saranno anche loro nella corsa scudetto. Perché al di là delle battaglie dialettiche nelle quali il portoghese è maestro, in fin dei conti sa perfettamente che con quello che è successo sul mercato non c’è occasione migliore per provare a vincerlo subito.

Una piccola postilla: nelle prime due giornate abbiamo visto situazioni arbitrali che non ho ben capito. Col Verona non capisco come non abbiano potuto fischiare il rigore su Lautaro: il contatto è evidente e dimostrato dalle immagini tv. Qualche spiffero proveniente da ambienti arbitrali mi dice che quest’anno ci sarebbero delle nuove direttive secondo le quali i rigori dovranno essere molto evidenti e che contatti come quello su Lautaro non verranno sanzionati. Resto sinceramente perplesso, molto perplesso. Come si può non considerare da rigore un episodio simile? Beninteso qualsiasi giocatore al posto di Lautaro, con qualsiasi maglia: quello è rigore, senza discussione. Che poi mediaticamente vengano considerati di più altri è un discorso diverso... ma del resto una volta si diceva fosse l’alibi dei perdenti..:)