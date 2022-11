De Paola: “Attenzione a questa Juventus, contro l’Inter ha mostrato una reattività che…”

"Io sono sempre molto pratico, ancora non sono convinto da Allegri ma bisogna guardare i fatti e i numeri. La Juventus è la miglior difesa del campionato ed è a quattro punti dal secondo posto. Non credo che possa competere per lo Scudetto, ma miracoli del genere possono avvenire. Ha fatto una bruttissima figura in Europa, ma in campionato si è rimessa in corsa. La Juve ha trovato un baluardo difensivo come Bremer e la differenza con Bonucci al centro della difesa s’è visto. Con i recuperi di Di Maria e Chiesa proverei un 3-4-1-2, non rinuncerei al tridente con questa qualità. Noi abbiamo messo in discussione sempre la difesa, la visione di Bonucci si scontra con quella che è la rosa attuale. Bremer deve giocare al centro della difesa. Attenzione a questa Juve, con l’Inter ha messo in mostra una reattività che non si vedeva da tempo".