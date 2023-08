De Paola: “Juventus, mercato pallido: Giuntoli al più presto dovrebbe…”

"Al terzo posto dopo Inter e Napoli, la squadra in lotta per la conquista del prossimo scudetto è la Juventus. Una bella iniezione di fiducia per i ragazzi di Allegri giustificata soltanto dall’assenza delle competizioni europee. Il mercato dei bianconeri è ancora pallido: si discute se tenere Vlahovic o se sostituirlo con Lukaku. Si tratta di scelte strategiche di secondo piano e ancora legate a un vecchio modo di ragionare sull’usato sicuro. Film già visto e che Giuntoli dovrebbe al più presto cancellare. È evidente che solo dopo aver esaurito il discorso partenze, la società bianconera potrà dedicarsi con più incisività agli acquisti".