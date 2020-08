De Paola: “Messi? Impossibile trattenerlo per il Barcellona se ha dubbi”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista ed ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola. Questo il suo pensiero sul futuro di Leo Messi: “Tra Bartomeu e il giocatore non c’è sicuramente un ottimo feeling. Inoltre, Koeman ha detto chiaramente che può fare a meno del giocatore. C’è stato un insieme di situazioni che dimostrano quanta tensione ci sia al momento nel Barcellona. Se Lionel ha qualche perplessità sulla rosa del Barcellona, come pensi di poterlo tenere? Messi è uno di quei giocatori che all’interno di queste società, che poi a mio avviso sono multinazionali, ha un peso davvero notevole.”