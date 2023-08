De Paola: “Rigore contro la Juve? Errore clamoroso, ma la stupidaggine…”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole dopo le gare di ieri: “Secondo me la Roma cerca il colpo a sorpresa che possa placare la tifoseria. Lo è stato Mourinho, lo è stato Dybala e lo sarà Lukaku, ma sotto non c’è una strategia e una logica per una crescita compatta. La Roma è lacunosa in attacco, ma la difesa è terribile e addirittura si rimpiange Ibanez.

C’è qualcosa che non va nella progettualità. E in questo momento la Roma sta pagando l’assenza di Mourinho in panchina. Dall’altra parte sappiamo di come non decollano le cose in casa Lazio, l’assenza di Milinkovic-Savic non è stata risolta e anche nella prova di ieri c’è stata una delusione incredibile. La Lazio corre meno degli avversari e anche questo va attribuito all’allenatore.”