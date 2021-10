De Paola: “Rinvio Supercoppa? Non c’è nessun asse politico Napoli-Inter”

Le parole del giornalista: " Non esiste un asse politico tra Inter e Napoli. Ritengo sia una forzatura mettere insieme queste due squadre"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così della questione legata alla disputa della Supercoppa Italiana: "Rinvio della Supercoppa? I rinvii dello scorso anno di Juve-Napoli hanno lasciato non pochi malumori. La Juventus non ha mai considerato alcuna iniziativa e ha sempre avuto un atteggiamento distaccato verso queste questioni. Non esiste un asse politico tra Inter e Napoli. Ritengo sia una forzatura mettere insieme queste due squadre analizzando la vicenda Supercoppa. Negli ultimi anni il pallino del calcio è stato più sull’asse Roma-Napoli, Lotito-De Laurentiis, analizzando intese e strategie".