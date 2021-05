Atletico Madrid, sfida a Inter e Milan per De Paul: prima offerta da 20 milioni

Il club madrileno prova ad anticipare la concorrenza per il centrocampista argentino: contatti ufficiali con l'Udinese

Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere in Spagna: secondo Sky Sport, l'Atletico Madrid sarebbe in trattativa per il centrocampista argentino. Contatti continui tra le due proprietà, rapporti molto buoni. La prima proposta dei colchoneros è di circa 20 milioni di euro più alcune contropartite tecniche tra cui il difensore Nehuen Perez, in passato trattato anche da Roma e Parma. L'Udinese ha chiesto di più, si lavora per limare la distanza tra offerta e richiesta, ma De Paul è un obiettivo molto concreto dell'Atletico Madrid, che potrebbe superare la concorrenza dei club italiani, su tutti Milan e Inter.