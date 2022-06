Inter, si riapre la pista De Paul? Repubblica: “Possibile, ma a una condizione”

Con Lukaku e Dybala sempre più vicini all'Inter, l'attenzione ora si sposta su quale attaccante potrebbe lasciare la Milano nerazzurra. In un caso, secondo Repubblica, si potrebbe verificare uno scenario che coinvolgerebbe un elemento più volte vicino a diventare un calciatore interista: "Correa potrebbe salutare, per la Spagna o per la Premier. Per Dzeko sono ipotesi realistiche tanto gli Stati Uniti quanto un ultimo giro in Serie A, magari alla Juve. Se fosse invece Lautaro ad andarsene, e scegliesse l'Atletico Madrid, si potrebbe riaprire per l'Inter la via per De Paul".