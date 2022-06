Lukaku e Dybala, chi lascia l’Inter? Non Lautaro, ma Correa o Dzeko: Newcastle sul Tucu

L'Inter vuole consegnare i due attaccanti a Inzaghi senza rinunciare a Lautaro, ma dovrà uscire uno degli altri attaccnti

Andrea Della Sala

Il sogno Lukaku più Dybala trattenendo Lautaro per l'Inter sembra realizzabile. La dirigenza nerazzurra sta lavorando ai due colpi, ma dovessero arrivare entrambi gli attaccanti, qualcuno dovrebbe salutare Milano. Sanchez è considerato ormai fuori, ma anche uno tra Dzeko e Correa sarebbero a rischio cessione.

"I nerazzurri stanno cercando con tanta insistenza di portare alla Pinetina sia il centravanti del Chelsea sia l’ormai ex juventino. E, al momento, con uguale determinazione, vorrebbero trattenere pure Lautaro, che non ha mai dato segnali di disamore verso l’Inter, anzi ha messo radici a Milano. Certo, siamo solo a metà giugno e il tempo dirà se il tridente resisterà alla prova suprema del mercato: dall’Atletico al Tottenham, non è escluso che qualche big del Continente si presenti prima o poi a Milano con l’assegno giusto per Martinez", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In quel caso verranno fatte attentissime valutazioni supplementari: resta sempre l’obbligo di chiudere il mercato con un surplus di una sessantina di milioni. Al momento, solo Skriniar e Dumfries hanno appeso dietro un cartellino con la scritta “vendesi”. Grazie a un reparto che avrebbe comunque aggiunto Lukaku e Dybala, sarebbe meno doloroso salutare il 10. In ogni caso, almeno in partenza, per far posto ai nuovi arrivati l’Inter sarebbe pronta a salutare una delle altre punte rimaste. O Dzeko, che ha solo un anno di contratto e, dopo aver fatto intravedere qualche lampo della vecchia luce, si è spento come una cometa, o il Tucu Correa, vecchio pallino di Simone è perso tra infortuni e prestazioni altalenanti".

"Soprattutto sull’ex laziale qualche manovra inizia a vedersi e segnali arrivano non dall’Italia, ma dall’estero: non ci sono nette conferme sull’interesse del Marsiglia dell’ex maestro Sampaoli, mentre si sentono invece sirene inglesi. Soprattutto il danaroso Newcastle potrebbe fare una mossa per l’argentino costato ai nerazzurri 31 milioni. Nella stessa misura, si potrebbe presto iniziare a ispezionare il mercato per Dzeko. Tra big che cercano un centravanti di riserva (in Spagna ieri è stato perfino fatto il nome del Real Madrid) e altre formazioni a caccia di un 9 che sia usato sicuro, la situazione è in evoluzione", chiude Gazzetta.