“Oltre a Bove, Paredes avremo anche Renato Sanches che ovviamente non giocherà e anche Aouar che può giocare sotto punta. L’Inter tiene fuori Frattesi e Asllani che sarebbero titolari da tutte le parti, per me è un vantaggio poterli ruotare. Dovremo valutare in base all’avversario e alla partita dopo e quella dopo. Magari ci sono caratteristiche per quella o questa partita, non è divertente lasciare fuori i giocatori, tipo Zalewski che sta giocando meno con me ma hai alternative importanti. Con 11 giocatori forti vinci una partita, ma con una rosa completa ottieni grandi posizionamenti, è bene che abbiano tante caratteristiche diverse, speriamo di scegliere bene a chi rinunciare”.