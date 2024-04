Dopo il pareggio contro il Napoli, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato anche ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue considerazioni anche sulla forza dell'avversario incontrato: “Pareggio utile ma non utilissimo. Peccato, eravamo andati in vantaggio al 60’, ma il campo ha detto che forse non meritavamo la vittoria. Quando arrivi a pochi minuti dalla fine stando in vantaggio devi gestirla meglio.