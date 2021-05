De Santis: “Inter, può starci il sacrificio Lautaro. Conte? Lo vedo al Real”

Le parole dell'operatore di mercato: "Lautaro? Se c'è questa necessità di fare cassa penso abbia più possibilità lui di partire rispetto ad Hakimi"

Più Lautaro o Hakimi come cessione per l'Inter?

"Per me è l'attaccante ideale. Quando si dice che il ritorno di Allegri porterà a cambiamenti sostanziali credo si intenda Dybala e Bernardeschi come principali beneficiari. C'è Ronaldo all'ultimo anno di contratto, se la Juventus riuscisse a risparmiare anche soltanto sul suo ingaggio potrebbe dare aria alle sue casse. Il problema è che un ingaggio così possono permetterselo giusto due o tre".