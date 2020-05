De Siervo: “Con Sky dialogo aperto, ma rispettino le scadenze. La richiesta di sconto…”

“La porta del dialogo con Sky e’ sempre rimasta aperta in tutte queste settimane, nel rispetto dovuto al partner storico della Serie A. Nei contatti avuti con Sky, pero’, abbiamo sempre ribadito come fosse necessario che, prioritariamente, Sky rispettasse le scadenze di pagamento previste dai contratti”. Cosi’ l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, al telefono con l’ANSA, risponde al Ceo di Sky Italia, Maximo Ibarra, che alla vigilia dell’assemblea della Lega ha chiesto ai club di prendere “in serio esame la proposta di dialogo” per arrivare a “soluzioni equilibrate e di interesse generale”.

“Fin da subito abbiamo chiarito che la richiesta, formulata da Sky, di uno sconto compreso tra il 15% e il 18%, in caso di prosecuzione del campionato, evidentemente non poteva essere accettata, tanto piu’ in un momento finanziariamente cosi’ complicato per le nostre squadre – ha dichiarato De Siervo -. Sono sicuro che domani in assemblea le squadre sapranno trovare una posizione unitaria finalizzata a garantire il rispetto dei propri diritti”.