De Siervo: “La Serie A sta diventando una media company. La nostra stella polare è Disney”

Luigi De Siervo, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato di ciò che sta accadendo alla Serie A dal punto di vista telematico

«Il processo di trasformazione della Lega in una media company è in corso. Anzi non è più una chimera, dopo aver inglobato figure manageriali ad hoc e aver lavorato sui contenuti. Se finora abbiamo dimostrato di essere autosufficienti nella produzione delle gare, l’ultimo passo che ci manca è la distribuzione delle immagini ai broadcaster. E poiché la maggior parte dei costi per allestire questa struttura sono già stati scaricati sugli operatori di mercato, siamo pronti dal 2024 a vendere noi direttamente le gare».