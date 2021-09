Mondiali ogni 2 anni? No secco della Serie A. De Siervo: “Attacco ai campionati”

Le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A sull'idea della Fifa

Dai club di serie A arriva un secco no all'idea di far giocare i Mondiali ogni due anni anziché quattro. A farsene portavoce e' l'ad della Lega di A, Luigi De Siervo, dopo la riunione del World Leagues Forum. Queste le sue considerazioni: "La storia e la tradizione del Mondiale ogni 4 anni, come le Olimpiadi, non può essere cancellata senza valutare gli impatti negativi di un simile cambiamento. Dopo la battaglia contro la Super Lega, tutte le Leghe mondiali membri del World Leagues Forum si sono espresse compatte contro questo nuovo attacco all’integrità sportiva dei nostri campionati".