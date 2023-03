De Siervo: “Oggi parte il road show per la vendita dei diritti TV all’estero”

"A pochi metri da qua - ha spiegato De Siervo, parlando dal palco del summit - abbiamo aperto la nostra nuova sede; dopo New York nello scorso mese di maggio viviamo un altro momento storico e fondamentale per la nostra media company, per crescere e lanciarci nel futuro". "Quando siamo arrivati in Lega Serie A avevamo 3 sponsor da oltre 20 anni e in soli 3 anni i partner sono diventati 10 - ha proseguito -, brand che hanno raddoppiato il nostro fatturato, testimoniando la fiducia e l'interesse nel nostro prodotto. In questi anni abbiamo lavorato con i club della Lega serie A in maniera costruttiva e collettiva per valorizzare i loro asset, ovvero i calciatori, con una crescita maggiore di contenuti e visibilità. Il nostro calcio può vantare brand globali e star come Di Maria, Ibrahimovic, Leao, Osimhen, Dybala, Immobile, Lukaku e Lautaro.

Abbiamo anche costituito e spingeremo il progetto Leggende, Ambassador internazionali come Totti, Del Piero, Vieri, Cannavaro, Kaka' e Shevchenko". "Per essere leader nel mondo dobbiamo vincere a livello internazionale e mai come in questo momento il calcio italiano sta diventando importante in Europa", ha poi sottolineato De Siervo, parlando di "una specie di All in con il Napoli che sta battendo ogni record. Il nostro è il campionato più difficile del mondo per tattica, ma è anche quello più avvincente con quattro differenti squadre che potrebbero aggiudicarsi il titolo in quattro anni, a differenza di Bundesliga e Ligue 1". "Il futuro passa anche da qui - ha concluso De Siervo -. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni sportive locali, mentre distribuiamo le nostre partite con la piattaforma OTT Starzplay e la TV lineare Abu Dhabi Media. Amplifichiamo il nostro calcio con la piattaforma Kooora, digital leader in lingua Araba"