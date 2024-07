"C'è una decisione delle leghe europee, non solo nostra. Tutto il contesto è in fibrillazione, ma non c'è nulla contro un'istituzione ma solo tentativo di partecipare al processo decisionale e a un cambiamento". Lo ha detto l'ad della Serie A, Luigi De Siervo a margine della compilazione del calendario del prossimo campionato, confermando il ricorso della Serie A, insieme alle altre leghe europee, contro la Fifa per il Mondiale per club che aumenterà il numero di partite.