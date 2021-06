De Siervo: “Il calcio ha perso un miliardo. Dal Governo zero aiuti. E i calciatori…”

L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenendo a 'La Politica nel Pallone', ha parlato del difficile momento del calcio

"Il nostro calcio ha perso un miliardo di euro, la chiusura degli stadi è stato un danno clamoroso. Il governo da questo punto di vista non ha aiutato, con aiuti pari a zero. E i calciatori hanno fatto troppo poco".

Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo intervenendo a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "A loro si chiede un gesto di maturità e attenzione, devono capire il contesto e farsi carico in piccola parte anche loro - ha proseguito - E' in atto un confronto tra Figc e Aic in cui tutte le squadre di Serie A hanno posto un atto di responsabilità".