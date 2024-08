"Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato ma Liga è stata categorica, non siamo riusciti a trovare l'accordo", dice De Siervo

Di calendario compresso e sfasatura tra campionato e mercato ha parlato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in un'intervista su Radio Serie A con Rds, sottolineando, in merito alla prima questione, che "i campionati nazionali non hanno aumentato il numero di incontri ufficiali, la Fifa e l'Uefa devono assumersi le responsabilità in tal senso".