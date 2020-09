Inter, dall’Olanda non buonissime notizie per Conte. Oggi De Vrij a Milano per accertamenti

In attesa di radunarsi con l’Inter lunedì 7 settembre, molti giocatori sono in ritiro con la Nazionale. Dal raduno dell’Olanda non arrivano buone notizie per Conte.

“Non è nemmeno cominciata la stagione, che c’è già il primo spavento per l’Inter. Stefan de Vrij si è fermato in allenamento con la nazionale e salterà la sfida contro l’Italia. Stamattina lascerà il ritiro dell’Olanda per rientrare a Milano, dove atterrerà in tarda mattinata e sarà subito sottoposto agli accertamenti del caso. Il difensore nerazzurro si è fermato a causa di una distorsione alla caviglia destra che verrà valutata oggi dal dottor Volpi e dallo staff medico nerazzurro, pronto a cominciare subito il lavoro terapeutico. De Vrij è uno dei giocatori insostituibili per Conte, che lo scorso anno non ci ha quasi mai rinunciato se non per impossibilità a giocare: 46 partite e quattro reti in tutte le competizioni, con una leadership riconosciuta da parte del gruppo anche per il suo modo di essere regista aggiunto e arretrato. Anche per questo nessuno vuole cominciare la stagione senza il faro difensivo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.