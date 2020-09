Inter, oggi le visite di De Vrij e Bastoni: ottimismo per l’olandese. Per l’azzurro invece…

Prima De Vrij e poi Bastoni: i due difensori dell’Inter hanno subito infortuni durante il ritiro con le rispettive Nazionali e oggi saranno valutati dallo staff medico nerazzurro. Per l’olandese si tratta di una distorsione alla caviglia destra mentre l’ex Parma ha riportato un risentimento muscolare al flessore. De Vrij sarà sottoposto in giornata ad esami strumentali dallo staff medico del dottor Volpi che confronterà i risultati con quelli effettuati dai medici olandesi. “Probabilmente servirà un po’ di più a Bastoni per smaltire il problema muscolare al flessore che gli ha negato la possibilità di esordire nella nazionale maggiore. Anche lui verrà visitato oggi, la speranza è che si tratti di un affaticamento”, commenta l’edizione odierna di Tuttosport.