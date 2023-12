Inter, tifosi nerazzurri a de Vrij: “Come stai?”. Il difensore risponde con un sorriso. Arnautovic…

Il difensore si è fermato davanti i cancelli di Appiano per fare qualche foto con i tifosi

L'Inter è uscita da Napoli con i 3 punti, ma anche con due giocatori infortunati. Stefan de Vrij e Denzel Dumfries sono stati sostituiti per un problema muscolare ancora da valutare. Intanto il difensore si è fermato davanti i cancelli di Appiano per fare qualche foto con i tifosi.

Qualcuno ha chiesto come stesse, ma de Vrij ha risposto semplicemente con un sorriso come catturato dalle telecamere di Sky Sport. In un altro video l'ingresso di Marko Arnautovic con la mano fasciata dopo il pestone involontario subito durante la gara col Napoli.