De Vrij, altro gol di testa: solo Ramos e altri due meglio di Stefan negli ultimi 6 anni

Stefan De Vrij è tornato al gol in Serie A contro la Sampdoria, dopo un digiuno che partiva proprio dalla sfida contro i doriani del gennaio 2021. L'olandese, come riportato da Opta, è tra i migliori difensori al mondo in termini di gol di testa: