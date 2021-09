De Vrij la guida di Dumfries. L’esterno vuole essere un attore protagonista nell’Inter

L'esterno olandese è vicino al connazionale nell'Inter e ora spera di poter dire la sua con la maglia nerazzurra

Alla ripresa del campionato, Inzaghi potrà contare su un Dumfries con qualche minuto in più nelle gambe grazie alla Nazionale. L'esterno olandese vuole dire la sua ed è pronto a giocarsi il posto con Darmian. Soprattutto in vista del Real Madrid.

"Dumfries in Champions ha dieci presenze, alle quali si vanno ad aggiungere le 18 partite con due reti all’attivo disputate in Europa League. Nell’ultimo anno Denzel è cresciuto tantissimo e con l’Olanda ha dimostrato di non soffrire di vertigini dopo la scalata veloce nel calcio che conta. E pensare che a inizio carriera Dumfries aveva cominciato a giocare per Aruba, Paese di origine di papà Boris, mentre mamma Marleen è del Suriname. Con la piccola nazionale dell’isola caraibica Denzel ha giocato due partite amichevoli contro il Guam, non ancora maggiorenne", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Poi la scelta è andata sull’Olanda, Paese dove è nato e cresciuto. Una scelta logica, non certo un colpo di scena da cinema, come invece lo è stata la scelta del nome deciso dai genitori, in onore del premio Oscar Denzel Washington. Le prime settimane milanesi le ha passate a studiare l’italiano e in compagnia di De Vrij, che lo sta guidando durante gli allenamenti e nella conoscenza della nuova città. Ma ora Dumfries ha voglia di tornare ad essere attore protagonista: viene da una super stagione al Psv, nella quale ha totalizzato 41 presenze, con 4 reti e 9 assist. Bissare un anno così all’Inter non sarà semplice, ma di sicuro aiuterebbe il popolo nerazzurro a non pensare più alla cessione di Hakimi. Da Speedy Achraf a Denzel, l’Inter spera nello stesso finale... da effetti speciali", aggiunge il quotidiano.