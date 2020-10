De Vrij: “Sempre concentrato, non è diverso stasera. Ibra? Sarà Milan contro Inter”

«Cerco sempre di fare bene ad ogni partita. Sono sempre concentrato e stasera non sarà diverso». Stephan de Vrij ha parlato prima della partita contro il Milan e prima di essere premiato come migliore difensore della scorsa stagione. Il giocatore nerazzurro ha anche aggiunto:

-Come sarà affrontare Ibrahimovic?

Per me e Inter contro Milan, sfida di tutta la squadra. Cercheremo di fare una grande partita e di vincere.

-Difficile l’avvicinamento in questi giorni…

Io sono stato in nazionale e sono stato lontano. Ho sentito ovviamente tutte le notizie. Ci dispiace per i compagni ma non cambia niente per la gara che giochiamo.

(fonte: SS24)