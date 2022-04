Inter, col Verona De Vrij giocherà dal 1′. Con l’olandese la regia si fa in quattro

Il difensore olandese è pienamente recuperato, altra arma importante a disposizione di Inzaghi per questo finale di stagione

Correa, Gosens e non solo. Sono tante le armi a disposizione di Simone Inzaghi in vista del finale di stagione. Una è senza dubbio il recupero di Stefan de Vrij, calciatore centrale per lo sviluppo del gioco del tecnico nerazzurro. "Non è un caso che senza De Vrij la costruzione risulti molto meno fluida, molto meno precisa rispetto alle gare con l’olandese protagonista. E si nota ancor di più adesso che magari le gambe sono meno fresche rispetto a due mesi fa".