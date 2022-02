De Vrij: “Primo tempo malissimo, non si può cominciare così. Non deve più succedere”

L'Inter perde in casa col Sassuolo 2-0 e rimane al secondo posto. Al termine della partita a Dazn ha parlato il difensore nerazzurro

"Sensazioni negative, primo tempo malissimo, approccio sbagliato. Abbiamo subito troppo le ripartenze, siamo stati imprecisi. Inspiegabile, non si può cominciare una partita così. Prime quattro occasioni subito per il Sassuolo per nostre imprecisioni, loro bravi a ripartire. Bisogna analizzare e imparare, non deve più succedere. Sarà importantissimo ripartire subito, facendo una grande partita a Genova. Ormai questa partita è alle spalle, dobbiamo fare meglio nelle prossime partite. Dobbiamo migliorare, quando attacchiamo serve equilibrio, dobbiamo attaccare con ordine. Abbiamo sbagliato troppo in possesso e li abbiamo fatti ripartire ".