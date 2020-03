Arrivati all’Inter da svincolati, ma col destino opposto. De Vrij tornato al top, Godin a singhiozzo

“Ad oggi l’affare l’Inter l’ha fatto senza dubbio con De Vrij. L’ex Lazio, al di là dell’alto rendimento difensivo (86 respinte e 20 conclusioni in porta bloccate), ha una percentuale di passaggi riusciti del 91.6%, con una media di palloni giocati superiore a 61. De Vrij ha servito 3 assist in campionato, conseguenza anche delle sue molte verticalizzazioni (258). Conte infatti a lui si affida molto per la costruzione del gioco nel caso in cui Brozovic sia marcato”, riporta Tuttosport.

Situazione diversa quella di Godin che, come detto, non è riuscito a imporsi come ci si aspettava. “ L’uruguaiano ha mostrato a singhiozzo la sua forza, mentre sono emersi spesso errori di posizionamento. E a 34 anni non è facile rimettersi in gioco. Tant’è vero che periodicamente sono circolate voci su un possibile addio a fine stagione, anche se l’ingaggio da 6 milioni non semplificherà le eventuali operazioni di separazione”, aggiunge il quotidiano.