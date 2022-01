Inter, de Vrij chiamato a tornare sui suoi livelli: per lui niente turnover

Il difensore olandese non sta brillando nelle ultime uscite: Inzaghi vuole ritrovarlo al top al più presto

Ottavi di finale di Coppa Italia per l'Inter di Simone Inzaghi, che affronta questa sera l'Empoli. Penultimo ostacolo di gennaio prima della sosta per le Nazionali e di un febbraio che prevede in rapida successione Milan, Napoli e Liverpool. Previsto turnover per i nerazzurri, anche se c'è chi è chiamato a riscattare alcune prove opache: parliamo di Stefan de Vrij, non brillantissimo nelle ultime uscite. Così scrive La Gazzetta dello Sport: