De Vrij fa gli straordinari: come Stefan si prepara alle partite. Un analista privato…

Il difensore olandese paga una società per studiare le gare e capire gli errori

Fin qui non è stata la miglior stagione di Stefan De Vrij . L'olandese ha steccato in qualche gara, ma per l'Inter e SImone Inzaghi rimane sempre il perno della difesa nerazzurra. Sabato, giorno del suo compleanno numero 30, avrà il difficile compito di fermare Zlatan Ibrahimovic. "L’olandese può arrivare preparato a questa giornata di sentimenti accesi, ha degli aiutini per vivere meglio in campo e fuori. Ad esempio, paga privatamente una società olandese per analizzare le sue partite e i suoi movimenti, per capire dove ha sbagliato e dove non dovrà sbagliare più", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Una sfida come quella col Milan ha bisogno di un approfondimento supplementare, anche perché De Vrij arriva da un mese con rendimento in calo. L’analista personalizzato assunto già dal 2017 si chiama Loran Vrielink. Quello che fa con il centralone interista non è in contraddizione al lavoro degli analyst nerazzurri, ma è da considerarsi un’aggiunta preziosa per smussare certi angoli. E in questa settimana sta facendo gli straordinari anche nei compiti a casa: dozzine di clip da esaminare e poi via alle chiamate FaceTime con Loran per spaccare il capello in quattro. Inzaghi sa, apprezza, ringrazia: già dai tempi della Lazio, aveva accolto con piacere questo aiuto esterno al suo guardiano".