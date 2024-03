Ieri Stefan de Vrij è rientrato dall’Olanda e in tarda mattinata si è presentato direttamente alla Pinetina. Il difensore si è fatto visitare dallo staff medico nerazzurro per valutare il fastidio all'adduttore accusato in Nazionale. Oggi, come sottolinea il Corriere dello Sport, dovrebbero arrivare anche gli esiti degli esami fatti in Olanda.

"Sarà fondamentale per fissare un punto di partenza, per avere un’idea di massima sui tempi di recupero del calciatore ed eventualmente decidere se sarà necessario rieffettuare gli esami in Italia. Stando alle prime impressioni non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente grave, ma il rischio per Inzaghi è quello di non poterlo avere a disposizione per circa due settimane. Calendario alla mano, a rischio c’è la sua presenza per la sfida interna contro l’Empoli nel giorno di Pasquetta", sottolinea il CorSport.