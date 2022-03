Inter, De Vrij salta Torino e Fiorentina? Ottimismo per Brozovic, ma coi granata…

I due giocatori, usciti malconci dalla sfida di Champions, saranno valutati nei prossimi giorni: il croato può recuperare ma sarebbe un rischio

Dopo la vittoria in casa del Liverpool, costata comunque l’uscita dalla Champions, l’Inter scenderà di nuovo in campo domenica sera sul campo del Torino. Inzaghi dovrà fare i conti con qualche assenza importante.

“Mancherà l’olandese De Vrij, uscito con una distrazione alla gamba sinistra nell’intervallo contro i Reds e difficilmente recuperabile anche per la Fiorentina, ultimo match prima della sosta. Malconcio Brozovic, sempre più uomo chiave. Se ne saprà di più oggi, dopo gli esami. Filtra ottimismo per il croato, ma la sua presenza a Torino non è scontata: farlo giocare a tutti i costi è un rischio da calcolare con attenzione”, riporta il Corriere della Sera.