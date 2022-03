Inter, i tempi di recupero per de Vrij. Fiato sospeso Brozovic, oggi gli esami

I tempi di recupero del difensore dell'Inter, fermatosi contro il Liverpool. In attesa degli esami per il centrocampista croato

Alessandro Cosattini

Ansia in casa Inter. Si attende l'esito degli esami di Marcelo Brozovic, fermatosi contro il Liverpool per un affaticamento al polpaccio destro. Nelle prossime ore si conoscerà con certezza l’entità dello stop, dopo i controlli a cui si è già sottoposto ieri Stefan de Vrij. Per il difensore olandese le notizie non sono positive verso i prossimi due impegni in programma prima della sosta. Per Brozo invece "sopravvive qualche motivo di ottimismo per un recupero più breve, anche se tutto passerà dagli esami previsti oggi”, svela La Gazzetta dello Sport.

La rosea poi entra nei dettagli dei due stop: “De Vrij ha già avuto il responso dallo staff medico nerazzurro: gli è stata diagnostica una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è certo che Stefan non ci sarà domenica a Torino contro Juric. Molto probabilmente, la lesione lo porterà anche a saltare il successivo turno di campionato in casa con la Fiorentina, e a qual punto interverrebbe la sosta per la Nazionale e così avrebbe tempo per recuperare senza fretta”, si legge.

Ore di attesa invece per Brozovic, l’esito dei controlli dopo lo stop di Anfield arriverà proprio in giornata. “Il fiato è sospeso perché l’importanza del croato è assoluta, totale: nell’unica gara di campionato senza Marcelo, contro il Sassuolo a San Siro, l’Inter ha visto le streghe. Quello al polpaccio destro dovrebbe essere un affaticamento, ma il punto è assai delicato e, prima di fare gli esami, serviva comunque un po’ di riposo. Vista la tempistica stretta potrebbe essere azzardato immaginarlo tra i titolari a Torino, per questo l’obiettivo sembra essersi spostato: portarlo in panchina sarebbe già un successo”, conclude la Gazzetta.