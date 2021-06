De Vrij: “Suonare uno strumento è un buon esercizio per la creatività. Quando vado…”

Intervistato da Volkskrant, il difensore nerazzurro parla della sua passione per il pianoforte

Stefan de Vrij ha sempre una richiesta speciale quando risponde alla convocazione in nazionale. Il difensore dell'Inter chiede sempre un pianoforte nella sua stanza d'albergo, racconta a Volkskrant. A De Vrij piace ascoltare Ludovico Einaudi. "Fa una quindicina di concerti a Milano ogni anno e in un anno sono andato circa otto volte. L'ho conosciuto e sono andato a casa sua. Mi ha fatto suonare il pianoforte. Suonare uno strumento per un'ora è anche un buon esercizio per il cervello, la coordinazione e la creatività".