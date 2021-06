R. De Boer: “Credo che De Vrij e Depay abbiano parlato con i loro agenti. È importante…”

Da Georginio Wijnaldum a Memphis Depay, sono tanti i giocatori dell'Olanda che cambieranno squadra questa estate

L'ex giocatore, oggi commentatore della ESPN, nel suo discorso include anche Stefan De Vrij: "Certo, da giocatore sei molto felice se puoi firmare un contratto milionario. Ma una volta in campo non puoi pensarci, soprattutto non con la maglia dell'Olanda. Immagino che De Vrij e Memphis abbiano discusso con i loro agenti per un po'. Sono due ragazzi che sono cresciuti. È importante che le preoccupazioni dovute ai trasferimenti vengano completate il più possibile prima dell'inizio del torneo. Perché poi l'attenzione deve essere tutta sul calcio".