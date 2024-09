Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortunati alla vigilia del derby della Costa Azzurra contro il Nizza: "Per prima cosa devo capire come sono tornati i giocatori dalle Nazionali, e non sono tornati tutti nel migliore dei modi. Valentin Carboni l'avevamo recuperato, poi è andato con la Nazionale e ha un problema, non sappiamo se potrà essere della partita o no.