De Zerbi: “Eriksen? Le immagini mi hanno scosso. Merita di tornare in campo”

Roberto DeZerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk ed ex Sassuolo, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport nella quale parla della grande concorrenza quest'anno in Serie A: «Devo dire che mi spiace privarmi di un così elevato confronto con colleghi dei quali ho il massimo rispetto e una stima assoluta. Stiamo parlando di quattro allenatori da inserire nella categoria dei top, alla quale appartengono pure Gasperini e Pioli. Con loro diventa più vivo un campionato nel quale, poi, ci sono in panchina altre figure emergenti. La serie A si impreziosisce delle loro culture, di personalità così forti con le quali incrociandosi ci si arricchisce».