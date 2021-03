De Zerbi: “Sensi? Qualità e personalità da vendere. Non ha limiti: il problema…”

Le parole del tecnico del Sassuolo su Sensi: "Il problema in questi due anni sono solo gli infortuni perché ha personalità da vendere, qualità da vendere, è serissimo"

Intervenuto alla BoboTV, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter arrivato proprio dai neroverdi: "E' un altro giocatore di cui sono innamorato. Quando l'ho preso pensavo fosse un organizzatore di gioco come Xavi, ma lui ha qualcosa anche di Iniesta, ovviamente con i dovuti paragoni. Il primo anno avevo Boateng davanti, lui veniva sempre incontro: giocavamo con due dietro di lui che attaccavano e Sensi faceva la mezzala. E Sensi fa anche la mezzala: il problema in questi due anni sono solo gli infortuni perché ha personalità da vendere, qualità da vendere, è serissimo. Non ha limiti, infortuni permettendo".