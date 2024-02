Roberto De Zerbi vuole tornare in Italia. L’allenatore del Brighton, nel mirino del Barcellona per il dopo Xavi secondo AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports News.

“So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un’altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Man non c’è un tempo specifico per andare via”.