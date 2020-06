Inter, senti De Zerbi: “Tonali completo, ha un po’ di tutto. E Locatelli è da top club”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così della corsa scudetto in vista della. ripresa del campionato: “Penso che i valori visti si confermeranno. La Juve parte ancora favorita, la qualità paga sempre. E poi ci sono tante incognite che verranno fuori nel percorso di questo mini-campionato. Non sarà un finale normale, ma il valore esce sempre. Juve, Lazio, Inter e Atalanta partono davanti a tutte. Le squadre non abituate a tre partite a settimana patiranno”.

Quali giovane gli piacerebbe allenare?

“Mi piace molto Tonali e lo vedo un giocatore completo. Ha tecnica, cambio di passo, forza fisica, un po’ di tutto. E’ stato un privilegio veder maturare Locatelli, è da grandissimo club“.