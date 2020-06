Tonali, l’Inter ha messo la freccia. C’è il sì del giocatore, i nerazzurri lo valutano un investimento sicuro

L’Inter vuole rinnovarsi e insegue giovani di talento pronti per dare un contributo subito importante. L’ad Marotta vuole inserire giocatori italiani nell’organico di Conte e ha individuato in Tonali il profilo giusto su cui investire.

Secondo Sky Sport “L’Inter è in vantaggio dopo gli incontri col Brescia. Cellino cerca l’asta tra più squadre, ma l’Inter ha messo la freccia e avrebbe il gradimento del giocatore. L’Inter in Tonali ha visto un giocatore pronto e importante per avere una mentalità italiana. Per l’Inter è un investimento sicuro nonostante la giovane età”.